Eesti Energia ja Ragn-Sells hakkavad koos vanu rehve ümber töötlema

Nimelt liigub Eesti Energia samm-sammult vedelkütuste tootmiselt ringmajandusel põhineva süsinikuneutraalse keemiatööstuse suunas ning kontseptsiooni oluline osa on teiste valdkondade raskesti ringlussevõetavate jäätmete ümbertöötlemine Enefiti pürolüüsitehastes, teatas energiafirma.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on vanarehvide ümbertöötlemine pürolüüsi teel enam kui 10 korda väiksema süsinikdioksiidi jäljega kui nende põletamine energiatootmiseks, rääkimata tule- ja pinnasereostuse ohtu tekitavast ladestamisest.

«Lähiaastail saavutame oma tehastes tööstusliku võimekuse ümber töödelda ka komposiit- ja madala kvaliteediga plastpakendeid, mida muul moel ringlusse võtta ei saa. Paralleelselt töötame selle nimel, et praegu vedelkütustena turustatavad tooted järeltöödelda plastikeemiatööstuse tooraineks. Nii tekitame suletud ringi, kus meie tehasesse tulnud jäätmest saab täiendavaid naftabarreleid pumpamata uus sama valdkonna toode,» selgitas Vals.

Eestis tekib aastas ligemale 15 000 tonni vanarehve, mis on võimalik suunata töötlemisse. Esmalt eemaldatakse rehvidest vanametall, mis läheb materjalina ringlusesse ja ülejäänud osast valmib rehvihake, mis suunatakse pürolüüsi tootmisesse. Eestis kogutavate vanarehvide ümbertöötlemine Enefiti tehastes algab hiljemalt 2024. aasta esimeses kvartalis. Tehastel on võimekus ümber töödelda kõik Eestis, Lätis ja Leedus tekkivad vanarehvid, mida on kokku ligi 55 000 tuhat tonni aastas.