ETTEVAATUST ⟩ Pühadeaeg on ka sissemurdmiste aeg!

Kui pärast eemalolekut koju naastes avastad, et sees on käinud kutsumata külalised, siis esimese reaktsioonina tekib mure koduse vara pärast – kas midagi on ära viidud ning kui jah, siis kui suur on kahju?

Hoopis tõsisemad mõjud võivad esialgu kahe silma vahele jääda. Materiaalse saab asendada, kuid privaatsuse ja turvatunde rikkumine võib jätta püsiva jälje inimeste, eriti laste psüühikale.

Pöördeline mõju kogu perele

Uuringute kohaselt mõjub sissemurdmine paljudele ohvritele vaimselt raskelt ning vähendab nende turvatunnet. Võivad kaasneda hirm kontrolli kaotamise ja abituse ees ning koduse turvatunde vähenemine. Samuti stress ja pinged ning ärevus ja unehäired, rääkis G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Eelmisel aastal viisid Turu-uuringute AS ja G4S läbi koduturvalisuse uuringu, millest selgus, et üle kolmveerandi inimestest, kelle koju on sisse murtud, märkisid, et peavad juhtunuga kaasnenud emotsionaalset kahju suuremaks kui materiaalset. 72 protsenti on tundnud ebamugavust ja turvatunde puudumist veel kaua peale seda, kui nende koju või suvilasse sisse murti.

Uuringu tulemusi kommenteerides ütles Ohvriabi Põhja piirkonna juht Olga Jevdokimova, et selline kogemus võib tuua kaasa stressi, mille tõttu võivad tekkida ärevushäired, depressioon või posttraumaatiline stressihäire (PTSH). Sel juhul on tegu tõsisema probleemiga, millega kaasnevad ka une- ja söömishäired, raskused tööl, koolis või isiklikus elus.