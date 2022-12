ETTEVAATUST ⟩ Pühade ajal on sissemurdmisi tavapärasest rohkem

Eelmisel aastal viisid Turu-uuringute AS ja G4S läbi koduturvalisuse uuringu ka Eestis, millest selgus, et üle kolmveerandi inimestest, kelle koju on sisse murtud, märkisid, et peavad juhtunuga kaasnenud emotsionaalset kahju suuremaks kui materiaalset. 72 protsenti on tundnud ebamugavust ja turvatunde puudumist veel kaua peale seda, kui nende koju või suvilasse sisse murti.

Uuringu tulemusi kommenteerides ütles Ohvriabi Põhja piirkonna juht Olga Jevdokimova, et selline kogemus võib tuua kaasa stressi, mille tõttu võivad tekkida ärevushäired, depressioon või posttraumaatiline stressihäire (PTSH). Sel juhul on tegu tõsisema probleemiga, millega kaasnevad muuhulgas une- ja söömishäired, raskused tööl, koolis või isiklikus elus.

Suurbritannia ja Soome ohvriabiasutused on lähemalt uurinud taoliste sündmuste mõju noortele ning leidnud, et kuigi ebameeldivad on need kõigile, võivad suurimateks kannatajateks ka varavastaste kuritegude puhul olla just lapsed. Seda põhjusel, et noores eas isikud on mõjutatavad ja haavatavad, mistõttu on psühholoogiline mõju neile kõige suurem.

Laste kujutlusvõime on teadupärast niigi suurepärane, saati siis pärast traumaatilisi kogemusi – kui keegi võõras on juba korra salaja koju tulnud ja seal ringi jalutanud, siis kuidas võib edaspidi kindel olla, et öösel kõrvaltoast kostev hääl oli ikka töötav pesumasin ja mitte halbade kavatsustega kurikael?

Rääkimine aitab