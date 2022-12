Kaubandusketid kavandavad tuleval aastal 5–10-protsendist palgatõusu

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kommenteeris BNSile, et palgafondi kasv ei ole keti puhul midagi erakorralist. «Seda ei tehta kampaaniakorras, vaid on iga-aastane ning keskmiselt kasvavad teenindajate palgad 5–10 protsenti aastas. Meil on ühistuid, kes teevad palgamuudatusi aastavahetuseti, kuid ka neid, kes teevad seda aasta keskel, seega siin mingit konkreetset reeglit ei ole,» selgitas Miido.

Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber tõi välja, et nii tänavu kui ka järgmisel aastal on Maximas palgatõusuks 8 protsenti. «Eeldatavasti tõstame palku ka 2024. aastal, kui palju täpsemalt, seda otsustame järgmisel aastal,» lisas ta.

Samas märkis Lankots, et kõrge inflatsiooni ja kobarkriisi valguses on Prisma täheldanud kasvavat huvi tööle tulemise vastu ning tihti on tegemist just lisatöö otsimisega olemasoleva töökoha kõrvale. «Märgata on ka seda, et häid töötajaid liigub palju rendifirmade kaudu, kuid eelistame võimaluse korral palgata töötajaid otse. Oleme selleks kasutamas nüüd ka uut paindlikku muutuvtunnilepingu võimalust,» ütles Lankots.