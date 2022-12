Arendaja: kaasaegne büroomaja peab olema kriisikindel

Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov selgitas, et kui tavaolukorras suudavad elektri- ja sideühendust, soojusenergiat või vee- ja kanalisatsiooniteenust pakkuvad firmad oma teenuste katkestusi järjest paremini vältida, siis viimane aasta on näidanud, et oluline on ka mõelda teenuste toimimisele tõsises kriisiolukorras. «Kriisiolukordade lahendamisel võiks tulevikus olla oluline roll ka ärikinnisvara omavatel firmadel, kes saavad luua valmisoleku vajadusel ajutiselt oma jõududega hakkama saada.» selgitas Karpov.

Inimestele on oluline nii internetipanga ja online-portaalide katkematu toimimine kui ka näiteks uudiste kättesaadavus, selgitas Fahle Pargis asuva Postimees Grupi tehnoloogiajuht Risto Sirts. «Peamised kriitilise taristu riskid on seotud elektrienergia ning sidesüsteemide infrastruktuuriga. Sõltuvalt ettevõttest võib mõju olla väga laiaulatuslik ning segada oluliselt inimeste igapäevast toimimist. Rikked mobiilside ja interneti kättesaadavusega mõjutavad aga väga tugevalt enamikku tänapäeva ettevõtetest,» märkis Sirts.

Fausto Capitali hinnangul on esmatähtis kõikide vajalike süsteemide kvaliteetne projekt, väljaehitus ja korralik hooldus ning käidukorraldus. Elektritoite tagamiseks on Fausto projekteerinud kõikidesse oma büroohoonetesse alajaama, kus on alati vähemalt kaks sisendit ning automaatne ümberlülitus rikke korral. Lisaks on standardina kasutusel võimsad UPS-id ja diiselgeneraator(id), mis tagavad kriitiliselt vajalike seadmete, näiteks serverite, toimimise. «Täielikult autonoomse minimaalselt vajaliku elektrienergia tagamiseks oleme mõelnud ka autonoomsete energiaallikate peale – paigaldatud on päikesepaneelid ning ilmastikuoludest sõltumatu energiaallika osas oleme mõelnud suuremate akumulaatorite paigaldamise peale, kuna talveperioodil võib juhtuda, et päikesepaneelid ei taga minimaalselt vajalikku energiat.» lisas Kenneth Karpov.