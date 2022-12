Majandusteadlane: meie maksupoliitika on rikaste huvides

Raigi sõnul on see tekitanud uut nõudlust, sest inimestel on olnud palju vaba raha käes. «See omakorda surub majanduse kinni ja hinnatõus ei pidurdu, vaid hoopis jätkub,» leidis majandusteadlane Ivar Raig, et intresside tõstmine hinnatõusu ei ohjelda.

«Intresse tõstetakse praegu Euroopas Ameerika eeskujul. Aga Euroopa majandus ja sotsiaalne elukorraldus on teistsugune. Meil pole siin Ameerika majandust. Eurooplaste ootused sotsiaalpoliitikale on hoopis teistsugused kui ameeriklastel. Need ootused on palju suuremad,» ütles Raig.

Raig on kindel, et maksusüsteemi on vaja muuta selliselt, et väiksema ja keskmise palgaga inimesed maksaksid vähem makse. «Meie praegune maksupoliitika on ikkagi üles ehitatud põhimõttel, et kõik on võrdsed ja see on muidugi rikaste huvides nii seatud. Rikkad võidavad meil praegu kõige rohkem.»