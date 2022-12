Uusarenduste energiasääst võib osutuda pettuseks

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ivari Rannama sõnul tuleb esitada uus energiamärgis, kui projekti muudatustest nähtub, et hoone energiatõhusus on muutunud.

«Energiatõhususe arvutuse tegemise vastutus on projekteerijal ja ehitajal, kes peab esitama kasutusloa taotluses korrektsed projektid ja ka siis korrigeeritud energiamärgised, kui projekt on kardinaalselt muutunud,» ütles Rannamaa.

Seega ei pööra KOVid energiamärgise paikapidavuse kontrollile tähelepanu, sest ehitisregistrisse minevate andmete õigsuse eest vastutab andmeandja. Kui kinnisvaraarendaja müüb maja või korteri enne selle valmimist ja määratleb müügilepingus ära hoone energiaklassi, siis vastutab ta märgise paikapidavuse eest ka pärast hoone valmimist.

Hamburgi sõnul tuleb juba teostusdokumentatsioonist välja, millised on tegelikud piirdetarindite soojusläbivused pärast ehituse valmimist, millised on ventilatsioonisüsteemid ja muud olulised energiatarvet mõjutavad lahendused. «Dokumentatsioonis on võimalik ajada näpuga järge, aga see kontroll jäetakse tegemata ja usaldatakse ehitajat, et ta pole midagi muutnud,» ütles Hamburg.

Hamburg alustab oma kontrolli akendest, vaadates, kas need on samasuguse päikese- ja soojusläbivusega nagu eelprojektis kirjas, kas välisseinte ja katuse lõiked on samad kui eelprojektis. Samuti vaatab ta üle ventilatsioonisüsteemi ja selle soojustagastuse.

