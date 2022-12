Rail Balticu maksumus on tõusnud 1,8 miljardi euroni

«Võib öelda, et RB rajamine on hoo sisse saanud,» ütles Kaunissaare. Vastavalt riigi eelarvestrateegiale aastateks 2023-2026 on RB rajamiseks Eestis planeeritud ligi miljard eurot, sellest 2023. aasta riigieelarves ligi 150 miljonit eurot.

Aastani 2025 on Eestis planeeritud RB ehituseks 1,2 miljardit eurot. Need investeeringud on rahaliselt kaetud vastavalt riigieelarve strateegiale ja selles kajastuvad juba saadud Euroopa Ühendamise Rahastu vahendid koos Eesti omafinantseeringuga, ELi taasterahastu, Ühtekuuluvusfondi ning ka uue Euroopa Ühendamise Rahastu (2021-2027) prognoos.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Hendrik Hololei kinnitusel on RB Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) jaoks üks olulisemaid märgilisi objekte ja selle rahastamisest ei taganeta ka Ukraina sõja valguses, sest see ühendab nelja, kaudselt viit, Euroopa Liidu riiki.

«Sõda on andnud sellele projektile uue mõõtme sõjalise mobiilsuse ja geopoliitilises kontekstis ja selle rahastust jätkub, sest see on Euroopale vajalik projekt,» kinnitas Hololei Postimehe otsesaates. «Need rahad, mis on projekti jaoks eraldatud, tuleb efektiivselt ära kasutada, me ei saa jätta sentigi kasutamata, sest muidu me ei saa küsida täiendavat rahastust, kui varasem raha on kasutamata.»

Uus probleem