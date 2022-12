KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Andres Herkel: ajakirjandust ei pealkirjastata nagu ilukirjandust

Herkeli tööks Postimehes on arvamusartiklite kirjutamine ja tellimine. «Minu töö on üks huvitavaid Eesti Vabariigis,» tunnistas ta.

Ajakirjandust seestpoolt vaadates mõistab ta selle toimimist nüüd paremini. Näiteks pealkirjastamine on ajakirjanduses väga oluline ning sellest sõltub suurel määral artikli loetavus. Kirjutava meedia pealkirjastamine on seetõttu erinev kui näiteks luulekogude puhul. «Ajakirjandust ei pealkirjastata nagu ilukirjandust,» ütles Herkel.

Karussellimeetod

Meenutades IRLi (praeguse Isamaa) sisetülisid, rääkis ta, et neil olid erinevaid arvamused demokraatia toimimisest. Toonased erakonnakaaslased kasutasid «karussellimeetodit», kus erakonna liige vahetas piirkonda, et valida erakonna juhatusse sobivad liikmed. «Juhtub ka paremates perekondades,» lausus Herkel toonaste erimeelsuste kohta.

Herkel on endine Vabaerakonna esimees. Seda erakorda enam ei ole. Vabaerakond liitus Elurikkuse erakonnaga ning neist sai Tulevikuerakond, mille toetus on olnud küsitluste järgi maksimaalselt paar protsenti. Vabaerakonna lõppemises ta kedagi ei süüdista. Ta avaldas, et erakonnal oli 2016. aastal lootus valitsusse saada, kuid üks teine erakond ja selle esimees olid selle vastu. Herkel räägib taskuhäälingus, kes see oli.