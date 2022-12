Riigifirmade kasum kasvas mullu 214 miljoni euroni

Kapitali struktuur on aruande järgi riigi osalusega äriühingutes üldiselt endiselt piisavalt konservatiivne ja madala riskiga, omakapitali tase on küllaltki kõrge. Probleemkohaks on varade vähenev tulude genereerimise võime ning kasumlikkus. Riigi äriühingute erastamisel on Eesti Energia AS-i tütarettevõtja AS Enefit Green aktsiate esmane avalik pakkumine ja börsil noteerimine edukalt ellu viidud. Julgeolekukaalutlustel ei ole plaanis võõrandada riigi osalust AS-is Levira.