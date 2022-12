Holmi panga hoiuste maht on aastaga kasvanud üle 50 protsendi

«Oleme hoiuste kaasamisel pannud sisse kiirema käigu, sest ühelt poolt on meie klientide nõudlus laenude järele viimaste kuude jooksul märkimisväärselt kasvanud, teiselt poolt on atraktiivsemad hoiuseintressid kliente kõnetanud. Aasta algusega võrreldes on Holmi väljastatud laenude ja hoiuste kogumaht kasvanud üle 50 protsendi. Aasta algul käivitunud hüpoteeklaen ning augustis turule jõudnud kodulaen on mõlemad mõjutanud oluliselt meie laenuportfelli suurust,» ütles panga juht Kaspar Kalvet pressiteates.