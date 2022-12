Telia vaidleb riigi kiire interneti plaanile vastu: inimtühjadesse piirkondadesse pole mõistlik ühendust luua

MKM koostas strateegia «Eesti digiühiskond 2030» uuendatud versiooni, praegu on käimas plaani üle avaliku arutelu. Plaani eesmärgiks on seatud, et Eestis on asukohast sõltumata kättesaadav ülikiire, usaldusväärne ja taskukohane sideühendus, mis võimaldab luua ja kasutada uudseid digiteenuseid.

«Hetkel on plaan küll ambitsioonikas, kuid suur osa plaanist endiselt rahalise katteta. Järelikult on riigil vaja kas leida vajalikud katteallikad ja/või muuta plaani eesmärgid realistlikumaks. Arvestada tuleb ka muutuvaid asjaolusid nagu näiteks kiire inflatsioon ja hinnatõus või linnastumine. Seega võib osutuda otstarbekaks asendada kogu Eesti katvuse plaan näiteks Eesti asustatud piirkondade katmisega või aastaringses kasutuses olevate majapidamistega,» leiab Telia juriidilise üksuse direktor Kristiina Maasik ministeeriumile saadetud kirjas.

Inimtühjadesse kohtadesse pole ühendust vaja

Tema sõnul pole otstarbekas katvust luua ja lairibaühendusi rajada sinna, kus inimesed ei ela või ei kus nad ei soovi internetiteenust kasutada. «Erasektori vahenditest on vähemalt Telia poolt juba seni väga ulatuslikult investeeritud neisse piirkondadesse, kus on investeeringute tegemine olnud äriliselt otstarbekas. Samast põhimõttest lähtume ka edasiste investeeringuplaanide tegemisel,» selgitas Maasik.

Maasiku hinnangul ongi plaani puuduseks veel, et see ei motiveeri sideettevõtteid uute võrkude rajamisse ja olemasolevate kaasajastamisse investeerima. «Plaani eesmärkide ellu viimisel mängivad olulist rolli sideettevõtted. Lisaks riigi toetusmeetmetele on ka sideettevõtete enda panus uute võrkude rajamisse ja olemasolevate kaasajastamisse väga oluline. Laibaplaani eduka ellu viimise tagamiseks tasub riigil toetada omalt poolt sideühenduste loomise lihtsustamist ja otsida võimalusi sideettevõtjate kulubaasi vähendamiseks ning investeerimishuvi säilitamiseks,» rõhutas jurist.