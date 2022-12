Eksperdid ennustavad: mida toob 2023. aasta kinnisvaraturul?

«Hetkel on küllastunud üüriturg aina enam üürnike poole kaldu. Üürileandjad peavad üürniku leidmiseks senisest enam pingutama, kuid üürikorterid on siiski jätkuvalt paljude inimeste esimeseks eluaseme eelistuseks või lepitakse üürikoduga majandusliku paratamatusena. Tulemusega ei kao üürinõudlus kusagile ja hea kvaliteediga objektide hinnad palju ei muutu,» selgitas Uibomäe.

Domus Kinnisvara juhatuse liikme Rando Vanaveski sõnul teeb prognoosimise keerulisemaks asjaolu, et turuosaliste reaktsioon erinevatele sündmustele võib olla väga ootamatu. «Näiteks eeldati koroona esimese laine ajal, et kinnisvara- ja ehitusturg kukub kolinal kokku. Läks aga vastupidi: pärast lühikest seisakut vallandus edasilükatud nõudlus justkui paisu tagant ja tõi kaasa buumi-hõngulise olukorra.»

Vaatamata raskustele ja kitsaskohtadele usub Pleskovski, et turg on endiselt hea tervise juures. «Ärikinnisvara arendus on koondunud professionaalsete turuosaliste kätte, kes on hästi kapitaliseeritud ja teevad oma otsuseid kaalutletult – seega pole ohtu, et mõni alustatud objekt tühjaks või sootuks lõpetamata jääks.»