Sel suvel seadis riik Eesti Energiale ootuse, et ettevõte hoiaks 1. novembrist kuni 28. veebruarini igal hetkel kättesaadavana vähemalt 900 megavati ulatuses juhitavaid elektritootmisvõimsusi. Suvel, kui tarbimine on madalam, lepiti vähemaga – 600 megavatti. Säärase suunise andis riik selleks, et vältida mullu detsembris juhtunut, kui krõbedate talveilmade saabudes olid mitu jaama korraga hoolduses või remondis.