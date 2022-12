Riik kavandab muudatusi omavalitsuste toetusfondi jaotuses

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse tingimuste sidumine vähendab KOV eelarve survet ja suurendab õpetajate motivatsiooni nõutud kvalifikatsiooni omandada. Toetuse saamiseks peab omavalitsus tagama, et lasteaiaõpetajana töötavate isikute töötasu alammäär on vähemalt 90 protsenti ning magistrikraadiga ning sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100 protsenti üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

Pikaajalise hoolduse toetus aitab vähendada teenuse saajate omaosalust ning parandada teenuste kättesaadavust. Lisaks ööpäevaringse üldhooldusteenuse kättesaadavamaks muutmisele võimaldab see pakkuda suuremas mahus ja kvaliteetsemaid kodus elamist toetavaid teenuseid, et ennetada hooldusvajaduse süvenemist ja asutuspõhisele hooldusele liikumist, samuti vähendada lähedaste hoolduskoormust.

Üldhariduskoolide pidamiseks antavad vahendid toetusfondist on veidi üle 468,3 miljoni euro, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks on 15 miljonit, matusetoetuseks on planeeritud 4 miljonit, asendus- ja järelehoolduse toetuseks üle 21,3 miljoni euro. Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks 2,65 miljonit eurot, rahvastikutoimingute hüvitiseks 1,127 miljonit eurot ning pikaajalise hoolduse korraldamiseks 39,2 miljonit eurot.