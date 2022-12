Riik plaanib tõsta presidendi abikaasa kuluhüvitisi

Senikehtiva presidendi ametihüve seaduse kohaselt on presidendi abikaasal presidendi ametivolituste ajal õigus saada hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulude eest juhul, kui ta viibib lähetuses koos presidendiga.

Ajalooliselt on presidendi abikaasa heategevusliku tegevuse, patroneeritavate ürituste ja ettevõtmistega piiriülene tegevus toimunud valdavalt koos presidendiga lähetustes olles, külastades vastavaid ettevõtmisi ja edendades tegevusvaldkonna piiriüleseid suhteid, kuid on olnud olukordi, kus seda koos teha ei saa.

Kuigi selliseid olukordi ei esine tihti, on ministeeriumi vaates otstarbekas täpsustada seadust selliselt, et see annaks aluse presidendi abikaasal korraldada oma piiriülest suhtlemist vajadus- ja mitte võimaluspõhiselt, selgub eelnõu seletuskirjast.