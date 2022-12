Tallinn loob Ülemistele uue transpordisõlme

Tallinna Tehnikaülikooli transpordiprofessor Dago Antov Rail Baltica tulevase terminali asukohas, Ülemiste raudteejaama lähedal. Dago Antov, transport professor of Tallinn University of Technology, at the location of the future terminal of Rail Baltica, near Ülemiste railway station. Foto Mihkel Maripuu, Postimees

Foto: Mihkel Maripuu / Scanpix