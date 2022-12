IMF plaanib suurt Ukraina abiprogrammi

«Loodame märtsis jõuda suurema programmini, mis oleks juba osa rekonstrueerimisprotsessist ja aitaks luua makroraamistikku teistele rahastajatele,» ütles ta ühenduse Asjatundlik Valitsus (PGA) aastakonverentsil.

Tema sõnul ei ole IMF erinevalt paljudest teistest rahvusvahelistest rahandusasutistest arengupank, vaid töötab selle nimel, et luua makroraamistik, milles saab midagi kavandada ning mida toetavad teised rahastajad ja võlausaldajad. Jutt käib kontrollist makromajandus-, eelarve-, fiskaal-, rahapoliitika üle, lisas IMF-i asetegevdirektor.

Ukraina ülesehitamise plaanist rääkides, kutsus Raškovan üles lõpetama juttu selle hiidmaksumusest – 350 miljardit, 750 miljardit, triljonit dollarit – ning keskenduma väiksematele, kuid konkreetsetele pilootprojektidele.

«Tuleb lõpetada nii suurest rahast rääkimine, see ei köida kedagi, tekitab ainult väga suurt hirmu, et nii suurt raha ei leia keegi. Seetõttu tuleb käivitada väikesed pilootprojektid väikelinnade ülesehitamiseks - Makariv, Borodjanka, Hostomel», märkis ta.

Tema sõnul võib Hostomeli taastamise projekt Kiievi Majanduskooli hinnangul maksta 350 miljonit dollarit.

Nägemus sõjajärgsest riigist

Tema sõnul on vajalik ka nägemus sõjajärgsest riigist, sest seni puuduvad isegi hinnangud, kui paljudest inimestest - 35-45-55 miljonist - tuleb lähtuda, ja see on taristuprojektide jaoks oluline.

Lisaks kutsus Raškovan üles kaasama innukalt valitsusväliseid organisatsioone nagu RISE, et need aitaks kaasa programmeerimise, strateegia koostamise, planeerimise, eelarvestamise, järelevalve, kontrolli, aruandluse, auditi ja muude mehhanismide väljatöötamisel ja rakendamisel, mida on vaja tuhandete projektide jaoks Ukrainas.