LNG-pööre: Eesti Gaas tarnib nüüd vaid veeldatud maagaasi

«Mööduv aasta vabastas gaasi torupõhisest sunnismaisusest – gaas tuleb meile nüüd meritsi läänest, peamiselt Norrast ja Ameerika Ühendriikidest, hiigellaevade mahutites sadu kordi kokku pressitult, nii et üks last katab pea veerandi Eesti tavapärasest gaasivajadusest. Järgmine meie tellitud gaasitanker jõuab Klaipedasse jaanuari keskel,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

«Kui uued tarneteed paika loksuvad ja uus LNG taristu koos sadamatega püsti saab, hakkab see ka meie piirkonnas hinda alla tooma ning gaasi kasutust taas laiendama – gaas aitaks tõsta Eesti tööstuse konkurentsivõimet ja kiirendaks vesiniktehnoloogiate arendust, lisaks võiks gaasi hakata kasutama elektrienergia tootmiseks, kus ta asendaks põlevkivi ning toetaks tipukoormuste katmisel tuule- ja päikeseenergiat,» sõnas Kaasik.

Eesti Gaas alustas Leedu Klaipeda LNG väiketerminali kasutamist juba 2017. aastal. 2019. aastal sõlmiti leping Klaipedos Naftaga, misjärel alustati Klaipeda Independence ujuvterminali kaudu LNG ostmist ja maagaasivõrku suunamist. Lisaks on ettevõte tarninud aastaid LNG-d veokitega laevade punkerdamiseks ja gaasivõrgu välistele tööstusklientidele.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 120 töötajat. Peale seda kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisfirma Infortar on Eesti Gaas kasvanud piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, mille müügimahust üle 70 protsendi langeb välisturgude arvele.