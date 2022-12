Viiendik inimesi otsib hinnatõusu tõttu lisatööd

«Küsisime uuringus osalenud eestlastelt, milline on nende põhiline rahaline eesmärk 2023. aastal. Pole üllatav, et praeguse majandusolukorra tõttu mõtlevad paljud, kust raha juurde saada ja kuidas kallinevate hindadega toime tulla,» sõnas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen pressiteates.

11 protsenti uuringus osalenud inimestest vastas, et plaanivad 2023. aasta jooksul töö juures palka juurde küsida ja 9 protsenti viitas, et on plaanis koguda rahavaru, et katta ootamatuid kulusid või mida kasutada juhul, kui hinnad veelgi kõrgemale peaksid tõusma.