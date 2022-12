Donald Trump maksis kahe aasta jooksul 1500 dollarit makse

Aruande kohaselt deklareeris USA ekspresident Trump aastatel 2015-2017 ja 2020. aastal oma tulude deklaratioonis negatiivse tulu, kirjutab USA uudisteportaal CNBC. See tähendab, et ta ei saanud nendel aastatel sissetulekut.

Briti rahvusringhääligu BBC andmetel on USA-s on sisepoliitiline tava, mille kohaselt peavad ametisolevad presidendid oma tulusid igal aastal auditeerima. Seda on teinud Trumpi eelkäijad, kuid see pole seaduse järgi kohustuslik. Trump tegi seda ametiajal ühe korra.