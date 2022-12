FOTOD ⟩ Tootja avaldas Venemaa taaselustatud Moskvitši hinna

Tegemist on Moskvitši taastatud tehase konveierilt tulnud esimese mudeliga. Nagu Ria Novosti autotootja teatele tuginedes kirjutab, tuleb neid autosid konveierilt viies värvis: valge, must, punane, hall ning helesinine.

Toonase tutvustuse järel kirjutas Reuters, et välimuselt on auto identne Hiina JAC-i toodetud kompaktse linnamaasturi Sehol X4-ga, mida tuntakse ka JAC JS4 nime all.