Gaasi börsihind kukkus madalaimale tasemele alatest juunist

Täna hommikul maksid Hollandi gaasibörsi TTF jaanuarifutuurid 96,3 eurot megavatt-tunni eest. Ilma soojenemine on vaid nädalaga toonud gaasi börsihinna ligi 30 protsendi võrra alla.

Euroopa gaasitarbimine on vähenenud enam kui viiendiku võrra ning mahutid on täidetud üle 83 protsendi, mis on veerandi ehk ligi 300 teravatt-tunni jagu rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.