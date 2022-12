Tallinn kutsub ilutulestikust loobuma ja raha loomadele annetama

«Tallinn on tänavu loobunud aastavahetuse ilutulestikust ning selle asemel pakume inimestele uhke valgusetenduse. Lisaks kokkuhoiule on see õige otsus veel seepärast, et igal aastal valmistab ilutulestik stressi nii koduloomadele, loomaaia asukatele kui ka linnalooduses elavatele liikidele. Kutsun kõiki üles loobuma ka eraviisilisest ilutulestikust ning soovitan selle asemel teha annetus mõnele loomadega tegelevale organisatsioonile,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.