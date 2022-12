Swedbank: väikelaenude summad on suurenenud

Igakuise tagasimakse summa vähendamiseks on aga kasutatud võimalust pikendada laenuperioodi, mis on keskmiselt kasvanud enam kui 30 protsendi võrra kahe aasta ja 11 kuuni.

Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuhi Reinhold Mutli sõnul on viiteid hinnatõusu mõjudele veel. «Kuigi väikelaenude kogusumma on kasvanud tervelt viiendiku võrra, siis uute lepingute arv on suurenenud oluliselt vähem ehk kaheksa protsendi võrra. Samas on näha, et inimesed on pühadeajal tarbimisel pigem ettevaatlikumad ning tõusnud elukalliduse tingimustes ollakse uute laenude võtmisel tagasihoidlikumad kui eelmisel aastal,» ütles Mutli.

Kodu väikelaenu lepingute arv ja müügimaht on mõlemad kasvanud ligi 16 protsenti, kuid selle laenu puhul on keskmine summa jäänud praktiliselt samaks ehk pisut üle 11 000 euro. Keskmine laenuperiood on kasvanud 13 protsenti 5 aasta ja 11 kuuni.

Populaarsed päikesepaneelid

Swedbanki päikesepaneelide laenude maht on võrreldes eelmise aastaga aga viiekordistunud. «Päikesepaneelide laenude osas on näha plahvatuslikku kasvu võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Põhjusena võib näha nii muutunud olukorda energiaturul, suuremat teadlikkust taastuvenergia tootmisest kui ka seda, et laiendasime oma päikesepaneelide laenu kasutusotstarvet ja laenuga on nüüd võimalik finantseerida ka soojuspumpade ostu,» lisas Mutli.

«Autolaenu keskmine laenusumma on kasvanud 12 protsenti.»