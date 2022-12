ENERGIAKRIIS ⟩ Riina Solman soovitab omavalitsustele aasta lõpuni säästurežiimi

Energiakriisi tingimustes korrigeerib rahandusministeeriumi teatel oma tarbimist kogu avalik sektor. Näiteks jälgitakse ministeeriumide ühishoones ruumikasutust ning vähendatakse köetavat kontoripinda perioodidel, kui paljud inimesed puhkavad. «Sellisteks perioodideks on üldiselt koolivaheajad, kus lülitame hoones osaliselt kütte välja ning töötajad saavad kasutada teisi korruseid,» märkis Solman pressiteates.

Kuna lähikuudel ei ole energiahindades leevendust oodata, on kokkuhoid jätkuvalt aktuaalne. «Toetame omavalitsusi hetketingimustes, kuidas saame. Laiendasime neile elektri universaalteenuse, samuti oleme välja töötamas hindade leevenduseks mõeldud 10,4 miljoni euro suuruse toetuse jaotuspõhimõtteid,» lisas minister.

Sügisel läbiviidud küsitlus omavalitsuste energia kokkuhoiu kavatsuste kohta näitas, et suurem osa linnu ja valdu olid säästumeetmeid kas rakendamas või neid plaanimas. Esialgsed tulemused näitavad, et võrreldes eelmise aastaga oktoobrikuuga on omavalitsuste elektritarbimine kokku vähenenud 10 protsenti.