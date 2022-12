Euroopa kohus otsustas: puhkusepäevad niisama ei kustu ja neid saab edasi pärandada

Kas väljavõtmata puhkus kustub mingi aja pärast või mitte? Kui tihtilugu piiritletakse puhkus ühe aastaga, pluss lisaaeg, mille jooksul võib järgmisel aastal veel puhkust välja võtta, siis Euroopa kohtu otsus tõi siin asjasse selgust.

Nimelt leidis kohus, et niisama lihtsalt eelmise aasta puhkusepäevad järgmisel aastal ei kustu. Kustuda saavad need ainult juhul, kui tööandja saab esitada tõendeid selle kohta, et on töötajat hoiatanud, et puhkusepäevade kaotamine võib ees seista ning on suunanud töötajat puhkust välja võtma, aga viimane on sellest keeldunud. Kui tõendeid ei ole, siis puhkust kustutada ei saa ning see liigub järgnevatesse perioodidesse edasi.

Põhjus, miks Euroopa kohus selle küsimusega tegeles, on järgmine:

Saksamaal oli töötaja ühes firmas 1996. aastast 2017. aastani. Kui töösuhe lõppes, nõudis töötaja tööandjalt hüvitist selle eest, et ta ei olnud aastatel 2013-2017 oma puhkust välja võtnud. Kokku oli selliseid puhkusepäevi kogunenud 101. Euroopa kohus tõi välja, et juhul kui töötaja ei ole saanud puhkust välja võtta, siis on tööandja tema kulul ebaõiglaselt kasu lõiganud ja seetõttu otsustas kohus, et tööandja peab töötajale õigeaegselt võimalikust puhkusepäevade kustumisest teada andma, et töötajal oleks võimaik need ka välja võtta.