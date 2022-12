Kaubamärkide registreerimine Eestis on olulises languses

«Sõja algus Ukrainas, pööraselt kasvanud energiahinnad, kiire inflatsioon ja ülemaailmselt tõusvad intressimäärad on tekitanud ebakindluse ja ettevaatliku suhtumise investeeringutesse ning on kaasa toonud ka tööstusomandi registreerimistaotluste märgatava vähenemise,» selgitas Sehver.

Eestis on selle aasta 11 kuuga esitatud 969 kaubamärgitaotlust. Eelmisel aastal sama ajaga esitati 1455 taotlust. Riigisiseste taotluste hulgas on domineerinud kohalike ettevõtete taotlused.

Tänavu on taotluste edetabelisse jõudnud valdavalt teenusettevõtted, esile tõusevad finantsteenuste pakkujad. Edetabelis liidripositsioonil olev AS Citadele Banka on esitanud taotlused oma teenuste alambrändidele, Geenius Meedia OÜ esitas kaubamärgitaotlused vahetult enne osakute müüki Ekspress Meediale, AS Kaupmees & Ko on uuendanud oma korporatiivbrändi.