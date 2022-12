Graafik ⟩ Tõuseb kõik, mis tõusta saab*: toidukorv läheb uuel aastal kõvasti kallimaks

Inimeste jaoks kõige olulisem on see, et panga arvutuste järgi hinnatõus tuleval aastal pidurdub ja jääb alla kümne protsendi. Palgakasv jääb samas aga alla üheksa protsendi. Reaalpalk ehk inimeste tegelik ostujõud aga hoopis langeb, umbes pool protsenti, nagu ka riigi majandus – eeldatavalt 0,7 protsenti.