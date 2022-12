Õliühing: heitekaubandus on õiglasem kui mootorikütuste maksustamine

Õliühing leiab, et laiemalt Eesti majanduse konkurentsivõime vaates on transpordikütuste heitekaubanduse süsteem õiglasem ja mõistlikum, kui planeeritud diislikütuse aktsiisitõus. Juhul kui mõlemad planeeritud meetmed realiseeruvad, siis toob see diislikütusele ligi 30-sendise hinnalisa.

Kui täna avaldatud kommentaarides olid parlamendierakonnad kokku lepitud heitekaubanduse süsteemi rakendumise osas skeptilised, siis õliühingu tegevjuht Mart Raamat väljendas nördimust senise riigi tegevuse osas. «Selle asemel, et silmi pööritada EL-i poliitikavalikute osas, peaksid meie poliitikud ikka tõsiselt peeglisse vaatama. Parteidel pole seni küll olnud probleeme raske käega makse lajatada – mootoribensiini aktsiis on meil täna vabatahtlikult 10 senti kõrgem kui näiteks Leedus. Diislikütuse maksukoormus on meil hetkel küll naabritega võrreldav, kuid seda kahjuks ajutiselt. Lähiaastatel tõuseme taas viie kõige kõrgema maksumääraga Euroopa riigi hulka,» nentis Raamat.

Kütusesektori esindaja hinnangul on nii keskkonna kui ka majanduse vaates mõistlik, et Eesti kütusepoliitika oleks sarnane lõunanaabritega. «Kui 2016. aastal tõsteti hüppeliselt diislikütuse aktsiisi, siis nägime, et mingisugust reaalset mõju sellel ei olnud. Maksuraha liikus lõunapiiri taha ning veondussektori kadunud konkurentsivõime tõttu hakkasid meie teedel liikuma võõraste numbrimärkidega veokid. Mingisugust võitu kliimaseisundile tuvastada ei olnud võimalik – kaotasid nii meie inimesed, majanduse konkurentsivõime kui ka riigieelarve laekumised,» rääkis Raamat.

Õliühingu tegevjuhi hinnangul oleks äsjase kokkuleppe valguses mõistlik ümber vaadata ka valitsuse plaanid aktsiise taas tõstma asuda. «Loomulikult – riigieelarve tulud on samuti väga tähtsad, kuid praegu tooks planeeritud maksutulu meile heitekaubandus ja sisuline vajadus aktsiisitõusudega edasi liikuda kaob ära.» Raamat sõnas, et heitekaubandus on Eesti ettevõtete jaoks märksa õiglasem, kui riigi praegune maksupoliitika «Kuna heitekaubandus kehtiks võrdselt nii meile kui ka naabritele, siis konkurentsipositsiooni osas me midagi ära ei annaks. Kurb, et Euroopa Liit teeb Eesti konkurentsivõime jaoks rohkem ära, kui meie oma parteid.»