EL vähendas gaasitarbimist viimase nelja kuu jooksul viiendiku võrra

ELi riigid on viimase nelja kuu jooksul vähendanud oma maagaasitarbimist 20 protsendi võrra, et kohaneda energiakriisiga, teatas teisipäeval ELi statistikaamet. Kokkuvõttes oli see arv suurem kui Euroopa Liidu liikmesriikide augustis allkirjastatud vabatahtlik 15-protsendiline eesmärk.