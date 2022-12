Minister: Venemaalt on tänavu lahkunud 100 000 IT-spetsialisti

«Tõepoolest, meil on nii, et kui võtta kaks IT-asjatundjate lahkumise lainet, siis riigist lahkus ega tulnud tagasi kuni kümme protsenti IT-ettevõtete töötajatest. Kui võtta kokku, siis umbes 100 000 IT-spetsialisti on välimaal,» ütles Šadajev riigiduumale.

Ta märkis samas, et 80 protsenti lahkunutest jätkab tööd Venemaa ettevõtetes.

Minister meenutas, et ametkond on selliste inimeste kaugtöö range piiramise vastu: praegu on «ennatlik seda küsimust tõstatada».