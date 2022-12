Transpordisektor soovib reforme valdkonna arenguks

Organisatsioonid on mures ka riigieelarvestrateegias aastateks 2023–2026 kavandatud teede investeeringute lõppemise pärast. Eesti majanduse arengu huvides peaks liitude sõnul transpordi- ja logistikataristusse investeerima järjepidevalt ja senisest enam. Korraliku taristu olemasolu on vajalik ka riigi julgeoleku seisukohast, et oleks tagatud inimeste ja kaupade liikumine kriitilistes olukordades. Pikemas vaates võimaldaks 2+2 teede tekkimine lubada kasutusele võtta ka isesõitvaid sõidukeid.