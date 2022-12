Eesti Gaas: hinnalael kohest mõju gaasihinnale ei ole

Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur ütles BNS-ile, et keeruline on kommenteerida, kuidas hinnalagi turgu mõjutama hakkab. «Ühelt poolt on see väga hea nii tarbijatele kui ka turuosalistele, sest kõrged hinnad ei ole kellelgi meeltmööda. Teisalt on see otsene sekkumine vabaturgu, mis meie arvates ei ole hea ja mille mõjusid on keeruline prognoosida,» märkis Heitur.