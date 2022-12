Magnetic MRO: välistalentide Eestisse meelitamiseks oleks vaja ingliskeelset kutseõpet

Krinpuse sõnul tuleks kasuks ka see, kui tekiksid inglise keelsed kutseõppe programmid. «Kui vähemalt mõni tehniline kutseõppe eriala oleks inglise keeles, annaks see palju juurde. Fakt on, et võrreldes Lääne-Euroopaga, ei ole me väga atraktiivne riik, kus töötada – seda nii geopoliitilises kui ka majanduslikus mõttes. Palkadega me Prantsusmaa ja Saksamaaga ei võistle. Seega kui suudame pakkuda häid õppevõimalusi, aitaks see meie atraktiivsusele ning inseneripuudusele kindlasti kaasa,» selgitab Krinpus.