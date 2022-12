Bloomberg: maagaasi hinnalagi ähvardab süvendada Euroopa energiakriisi

Euroopa riigid jõudsid eile kokkuleppele maagaasi hinnale ülemmäära seadmises, lõpetades kuudepikkused poliitilised vaidlused selle üle, kas regulatiivselt on vaja hinda sekkuda või mitte. Kuigi eile kokkulepitud mehhanism võib aidata vältida äärmuslikke hinnakõikumisi, varitseb taamal oht, et see hakkab ohustama Euroopa varustuskindlust.

USA investeerimispanga Goldman Sachs analüütikud ütlesid esmaspäeval avaldatud ülevaates, et hinnalagi ilma nõudlust piiramata võib suurendada gaasi tarbimist ja vähendada selle pakkumist maailmaturul, mis võib halvimal juhul tingida vajaduse asuda tarbimist normeerima.

Lisaks raskendab ülempiir Euroopa riikide jaoks märkimisväärselt LNG-tarnete üleostmist, mistõttu võivad veeldatud maagaasi lastid jõuda taas rohkem Aasiasse. Eriti juhul, kui sealsed LNG hinnad peaksid kerkima Euroopa seatud piirmääradest kõrgemale. Oht selleks võib tekkida olukorras, kui Hiina nõudlus peaks hakkama koroonapiirangute leevendamisega äkitselt kasvama, kirjutab Bloomberg.

«Hiina võime oma tarbimist suurendada on hetkel suur küsimärk,» ütles Rootsi energiaettevõtte Vattenfalli kauplemisjuht Frank van Doorn. Doorn lisas, et Euroopa hinnalagi praegu turgu ei mõjuta, kuid see muudab energiaga kauplemise kulukamaks.

Sama punkti tõi välja ka Hollandi energiaettevõtte PZEM NV kaupleja Niek van Kouteren. «Rohkem olen mures kasvanud tagatisnõuete pärast, mis vähendavad turul likviidsusest ja viivad tehingud börsilt eemale.»

Euroopa kehtestatud hinnalagi, mis peaks jõustuma veebruaris, võidakse tühistada, kui sellel on turule «kahjulikud mõjud». Üks negatiivne aspekt on turuosaliste sõnul selge juba täna: kuna ülempiir ei laiene börsivälisele kauplemisele, võib see kaasa tuua suure nihke kahepoolesete tehingute suunas, mis vähendaks oluliselt gaasituru läbipaistvust.

«Hindade piiramine destabiliseerib turgu,» ütles Euroopa suuruselt kolmanda gaasitarnija Alžeeria energiaminister Mohamed Arkab. Teisipäeval Alžiiris peetud kõnes rääkis ta, et avatud, läbipaistvad, piiranguteta gaasiturud on enam kui vajalikud.

Samal ajal kordas Euroopa suurim gaasitarnija Norra Equinor teisipäeval, et hinnalagi tõenäoliselt ei mõjuta nende eksporti.

Euroopa Liidu maagaasile seatud hinnalagi rakendub juhul, kui järgmise kuu tulevikutehingute hind gaasibörsil TTF kerkib kolmel kauplemispäeval üle 180 euro/MWh. Lisaks peab TTFi hinnatase olema vähemalt 35 euro võrra kõrgem kui Euroopas välja töötatav LNG võrdlushind.