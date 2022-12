Keskpank hoiatab: riik on järgmise eelarve laekumiste osas liiga optimistlik

2023. aasta riigieelarve on koostatud eeldusel, et nominaalne puudujääk on 3,9 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Eesti Panga teisipäeval avaldatud prognoosi kohaselt kujuneb puudujääk aga 4,6 protsendi suuruseks, mis suurendab tulevikus riigi intressikulu märkimisväärselt.

Kattai sõnul erineb keskpanka nägemus rahandusministeeriumist just maksutulude laekumiste osas. «Eelarvepuudujääk on positsioon SKP-st ja nagu me teame, ka SKP väljavaated võivad olla erinevad. Viimasel ajal on tõesti rahandusministeeriumi ja keskpanga hinnangud nominaalsele SKP-le on olnud mõnevõrra erinevad. Kulude poole pealt oleme läbivalt oma prognoose tehes kasutanud sisuliselt samu eeldusi, mida valitsus on ise ette näinud ja mida riigieelarvesse kavandanud, eelarve tasakaalu näitaja tuleb eelkõige sellest, et milline on nägemus tuludest,» selgitas Kattai pressikonverentsil.