Kohus: ärimehed Veeberid kantisid ettevõtte raha enda isiklikele kontodele

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuvastas, et metsamajanduse, ehituse, tootmise ning kinnisvara üürimisega tegelev Giga on teinud ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid sularahas 1 105 160,53 euro eest, millelt jättis arvestamata, deklareerimata ja tasumata 276 330,63 eurot tulumaksu.

AS Giga on Tartu soojaärimehele Tiit Veeberile kuulunud ettevõte, mis pärast ettevõtja surma 2012. aastal liikus edasi tema pärijatele. Äriregistri andmetel on Giga tegelik kasusaaja Kristi Veeber, kes on Janek Veeberi abikaasa. Juhatuse liige Franek Veeber on Kristi ja Janek Veeberi poeg.