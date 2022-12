Varude keskus hangib riigile kriisiolukordadeks elektrigeneraatoreid

AS Eesti Varude Keskus (EVK) kuulutas välja riigihanke, millega soovib osta elektrigeneraatoreid võimsusega 2 kuni 65 kW. Generaatorid on mõeldud riigi tegevusvarude toimetamiseks tarbijateni ja kasutamiseks erinevates kriisiolukordades, kui tavapärane elektrivarustus on häiritud.