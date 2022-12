Nördinud piletiostja: laevafirma teenib meie pealt täiesti jabural viisil

«Kuna kodulehele suunamine oli üldine, siis helistasin infoliinile,» seletas piletiostja. «Selgus, et laevafirma infoliin on tasuline, 80 senti minut. Ilmselt olid paljud sõnumi saanud ja helistasid, seetõttu pandi kõne ootele ja lasti minutite kaupa klassikalist muusikat. Loomulikult minu raha eest! Lõpuks selgus, et firma süsteem oli mulle ise tekitanud broneeringu, mis oli identne broneeringuga, mille olin varem teinud. Klienditeenindaja ütles «oih» ja kustutas vale broneeringu ära. Aga kokkuvõttes tähendas see, et mina pidin ikkagi nende tehtud jama eest oma rahaga maksma!»