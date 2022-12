Rubla kukkus 7 kuu madalaimale tasemele

Esmaspäevane langus toimus samal ajal, kui Venemaa president Vladimir Putin külastas Valgevenet, õhutades Kiievis kartusi, et ta kavatseb avaldada survet oma endisele Nõukogude Liidu liitlasele, et see ühineks uue maavägede rünnakuga, mis avaks uue rinde Ukraina vastu.

Õhtuse seisuga oli rubla langenud dollari suhtes üle 6 protsendi 69 rublale, mis on nõrgim tase alates 11. maist. Valuuta kaotas ka euro suhtes koguni üle 7 protsendi 73,2-le rublale euro kohta, mis on samuti enam kui seitsme kuu madalaim tase. Jüaani suhtes langes rubla 6,8 protsenti, kaubeldes 9,89 tasemel, mis on nõrgim tase alates juuli algusest.

Detsembris on rubla langenud dollariga võrreldes 13 protsenti. See nõrgenemine tuleneb murest, et naftaembargo ja hinnapiirang vähendavad Venemaa naftaekspordi tulusid, suurendades eelarve puudujääki, kuna import taastub järk-järgult, ütles Reutersile Alfa Capitali analüütik Julia Melnikova. «Ka sanktsioonide surve on riigi valuuta jaoks negatiivne,» lisas Melnikova.