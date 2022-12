Sikkut: Eesti jaoks ei ole tänane hinnalae lahendus ideaalne

«Järgmised talved saavad olema Euroopa Liidule gaasi seisukohast suured väljakutsed, mistõttu ei tohi turu toimimisse sekkumine seada ohtu varustuskindlust. Täna kokku lepitud 180 eurot/MWh on selge kompromiss ja vastu tulid nii kõrgema kui madalama hinna pooldajad. Eesti jaoks ei ole tänane lahendus ideaalne, kui olulisem oli leida ühtne lähenemine ja mul on väga hea meel, et kehtestati ka kaitsemeetmed, et vältida olukorda, kus liiga madal hinnalagi viib vajamineva gaasi Euroopa asemel mujale,» sõnas Sikkut pressiteates.

Tänane kokkulepe tähendab, et Euroopa Liidus kehtestatakse ajutised gaasituru korrigeerimise mehhanismid, mis aitavad leevendada väga kõrgeid gaasihindu. Hinnalaeks lepiti kokku 180 eurot. Hinnalagi rakendub juhul kui kuu ette tulevikutehingute hind gaasibörsil on kolmel kauplemispäeval üle 180 euro/MWh ja kui hinnatase on vähemalt 35 euro võrra kõrgem kui LNG referentshind sama kolme päeva jooksul.

Kui hinnalagi on kehtestatud, peatatakse selle kasutamine kõige varem 20 päeva pärast, kui hind on selleks ajaks püsinud kolme päeva jooksul allpool 180 eurot/MWh. Lisaks on Euroopa Komisjonil võimalik hinnalae mehhanism lõpetada, kui olukord turul normaliseerub, kuulutatakse välja regionaalne või EL-ülene hädaolukord või kui tehakse vastav poliitiline otsus. Hinnalage saab aktiveerida alates 15. veebruarist 2023 ning see kehtib ühe aasta võimalusega seda vajadusel pikendada. Euroopa energiaregulaatorite agentuuri ACER ülesandeks saab jälgida turgu ning alustada ja peatada hinnalae kasutamine.