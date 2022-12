Kinnivaraksperdid: 2022 oli pöördeline aasta

Viimase 12 kuu jooksul on toimunud mitmeid turgu mõjutavaid turbulentse – põhiliseks märksõnadeks on Ukraina sõda, mis mõjutas ahelreaktsioonina ka kinnisvara- ja ehitussektorit, aga ka energiakriis. «Koroonakriisist taastuma hakanud tarneahelad said sel aastal uue löögi, mistõttu teatud ehitusmaterjalide hinnad tõusid ulmelistesse kõrgustesse või olid sootuks kättesaamatud ning tuli leida uusi turgusid, kust materjale tarnida,» ütles RE Kinnisvara partner Andi Pleskovski pressiteates.

Esimest korda üle kümne aasta langes aasta alguses müügis olevate kinnisvaraobjektide arv – jaanuaris oli Harjumaal müügis olevate korterite arv üle kahe korra väiksem kui näiteks kolm aastat tagasi ja üle nelja korra väiksem kui 2008. aastal. «Alates jaanuarist on aga olukord muutunud ja müügipakkumiste arv igakuiselt taas kasvanud. Harjumaa korteriturul on tänaseks kaks korda laiem valik kui aasta alguses,» selgitas Domus Kinnisvara juhatuse liige Rando Vanaveski.

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul kajastub müügipakkumiste arvu kasv ka portaali statistikas. «Kõigi kuulutuste arv on võrreldes eelmise aastaga viiendiku võrra kasvanud. Kõige rohkem on kuulutajatena lisandunud eraisikutest kinnisvaraomanikke, keda on tänavu üle 20 protsenti võrra rohkem kui eelmisel aastal,» märkis ta, lisades, et kinnisvaraobjektidest on suurenenud eelkõige majaosade ja korterite osakaal.