Eesti moodsaimat gaasitehast ähvardab vale prügi tõttu seiskumine

Möödunud nädalal saabus EKT Ecobio biogaasitehasesse esimene partii biojäätmeid, mille sees oli hulgaliselt mittesobivat prügi, peamiselt kilekotte. See tähendab, et tehas peab hakkama seda prügi omakorda sorteerima ja jäätmeid puhastama. Sellega on arvestatud ja seda hakkavad tegema spetsiaalsed masinad, mis eemaldavad biomassist kõik mittesobilikud materjalid.