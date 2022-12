85 riigis saab riigipühad ausalt välja võtta, aga Eesti töötajatele tehakse jätkuvalt külma

Lugeja küsis tööinspektsioonilt, kas ta võib 24. ja 25. detsembri asemel nõuda 27. ja 28. detsembril vaba päeva, sest jõululaupäev ja esimene püha satuvad nädalavahetusele?

Asi on selles, et selline vabade päevade võimaldamine ei ole paljudes riikides midagi ebatavalist. Saksamaa lehe NDRi andmetel on maailmas 85 riiki, kus see niimoodi käibki. Näiteks Suurbritannias saab nädalavahetusele langeva riigipüha tasa teenida esmaspäeval. Belgias kehtib kord, et töötaja saab ise valida, millal selle püha ära pühitseda soovib. Saksamaal ei saa aga nädalavahetuse pühade eest midagi.

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Piia Paula Tarvis selgitab, et kuigi Eestis on aastaid arutatud selle üle, et nädalavahetusele langeva riigipüha eest võiks anda järgneva töönädala alguses vaba päeva, ei ole selles osas mingit muutust toimunud.

Eestis on 12 rahvus- ja riigipüha, millest kaks, ehk ülestõusmis- ja nelipühade 1. püha on alati pühapäeval. Niisamuti on suur reede alati samal päeval ehk reedel. Teised pühad on aga kindlal kuupäeval ja seega iga aasta erineval nädalapäeval. Tänavu on tervelt viis püha langenud nädalavahetusele, mis paraku ei tähenda, et nende võrra saaks vabu päevi lisaks.

«Vaba aja andmise eesmärk on anda inimestele võimalus pühi tähistada. Kui püha langeb aga puhkepäevale, pole täiendavat vaba aega tarvis, kuna võimalus tähistamiseks on juba olemas. Seega ei ole töötajal õigust nõuda täiendavaid vabu päevi,» selgitas Tarvis.

Ka tuleval aastal on neli kuupäevalist riigipüha nädalavahetusel­­: uusaasta, jaanipäev, taasiseseisvumispäev ja jõululaupäev.