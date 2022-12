Ehitisregister paneb kasutaja kannatuse proovile: nüüd sekkus õiguskantsler

Õiguskantsler Ülle Madise märkis MKMile saadetud hinnangus, et riik peaks analüüsima, mil moel oleks võimalik ehitisregistri toimimist parandada, ja asuma probleeme lahendama.

Madise selgitas kirjas ministeeriumile, et õiguskantsleri poole pöördus avaldaja murega, et tema kavandatava päikesepargi projekteerija ei saanud ehitisregistrisse üles laadida päikesepargi projekti, sest registri kaardirakendusest ei olnud võimalik leida tema maja andmeid.

Kuigi tolle avaldaja mure on Madise sõnul nüüdseks lahendatud ja MKMi ehitisregistri talitus lahendas probleemi olemasolevat ressurssi arvestades mõistliku aja jooksul, tuleks õiguskantsleri hinnangul hea halduse tava järgimiseks riigil siiski tagada registri sujuv kasutamine ja selleks vajalikud ressursid.

«Ministeerium selgitas õiguskantsleri nõunikule, et uue registri kasutajatoe suure koormuse tõttu ei ole siiski alati võimalik inimestele kiireid lahendusi pakkuda. Niisiis peab riik analüüsima, mil moel oleks võimalik olukorda parandada, ja astuma samme probleemide lahendamiseks,» toonitas Madise.

Abi võib õiguskantsleri sõnul olla ka sellest, kui koostada kasutajatoe tööpõhimõtted ning pidevalt jälgida, millised on süsteemi peamised vead ja kas inimesed saavad abi piisavalt kiiresti. «Kui on vaja, tuleb võtta tööle rohkem ametnikke, teadaolevalt on asjaomaste ametnike töökoormus praegu väga suur,» lisas ta.