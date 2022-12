Häid jõule! Euroopa Liit tahab rahvale kinkida uued salamaksud

Neljapäeval lepiti kokku nn CO2-piirimaksus. Ametlikult püütakse selle sammuga suunata ka kolmandad riigid rohepöördele: nimelt tuleb kolmandatest riikidest Euroopasse alumiiniumi, terast ja väetisi tootvatel ettevõtetel maksta CO2- maksu, kui nad ei suuda tõendada, et nende tootmine on piisavalt roheline. Majanduslikus plaanis annab sellise maksu kehtestamine võimaluse Euroopa tootjatele, et nad saaksid sarnasematel alustel kolmandate riikidega konkureerida, sest kõrged rohemaksud on nende töötamise Euroopas majanduslikus mõttes küsimärgi alla pannud. Juba suve lõpus selgus, et kõrged gaasihinnad ja süsinikumaksud on toonud kaasa 70% Euroopa väetisetootmise sulgemise, vahendas toona Bloomberg. Euroopa piirimaksu kritiseeris teravalt humanitaarorganisatsioon Oxfam, öeldes, et see on ebaaus kolmandate riikide suhtes, kes ei saa omale kalleid reforme lubada. Samuti viitas Oxfam, et kui 2021. aastal selle skeemi arutamisega algust tehti, siis voolas suurem osa süsinikurahast 800 miljardi euro suurusesse Euroopa koroonapaketti.