Täna on börsielekter unversaalteenusest odavam

NordPooli andmetel on tänane keskmine elektri börsihind 18,4 senti kWh kohta, mis on soodsam kui praegu pakutav nn universaalelekter. Viimase puhul tuleb välja käia 19,24 senti (lisanduvad võimalikud kuumaksed, võrgutasud ja muud maksud).

Kõige odavam on elekter täna südaöö paiku, mil kWh maksab 10 senti, Paraku on väga soodsaid tunde vähe, suurema osa päevast tuleb inimestel leppida enam kui 20 senti maksva kWh hinnaga, kõige kallim on elekter kella 16 ajal, mil see maksab ligi 24 senti.