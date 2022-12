Nädala vabandus: Eesti pangad pakuvad kohalikele halvemaid tingimusi, sest suur raha solvaks klienti

ERR kirjutas reedel, et kui Coop Pank pakub Eestis klientidele hoiuseintressiks 2 protsenti ja Inbank ning Holm Bank 2,6 protsenti, siis Saksamaa rahakaasamisplatvormil Raisin pakuvad nad sakslastele hoopis heldemalt raha. Kui Holm ja Inbank annavad seal 2,7 protsenti, siis Coop Pank annavad aastaseks hoiuseintressiks tervelt 2,61 protsenti.

Kuidas nii? ERR tahtis seda samuti teada ja põhjendused olid legendaarsed: küll toodi välja, et eestlased ei otsigi paremaid pakkumisi, küll viidati, et klient võib segadusse sattuda ja solvuda, kui pakkumised muutuvad. «Kui on vaja, paned atraktiivse intressi, raha tuleb kohe nagu kohinal, ja kui vaja ei ole, siis paned kinni, ilma et oleks kliendi solvamist,» kommenteeris Coop Panga finantsjuht Paavo Truu rahvusringhäälingule.

Kuigi praegu käib jutt hoiuseintressidest, siis Eestis tegutsevad pangad on halbade tingimuste poolest kurikuulsad. Aastaid on kritiseeritud SEB ja Swedbanki puhul, et nad annavad Rootsis soodsamat kodulaenu kui Eestis. Põhjenduseks on toodud, et konkurentsi ei ole ja ametnikud-poliitikud on samuti nende küsimiste peale valdavalt käsi laiutanud: nii on. Võta või jäta.

Selge – suur intress lihtsalt solvab eestimaalasi. Postimees küsis Inbankilt ja Coop Pangalt selle jutu peale täpsustavalt kaks küsimust: