Kurjategijad püüavad Eesti panku üle võtta: need on kõige levinumad rünnakud

Swedbanki finantskuritegude tõkestamise divisjoni infoturbe juhi Mariliis Uusjärve sõnul on pankade vastu korraldatud küberrünnete tüüpidest enim levinud teenustõkestusrünnakud.

«Kui rääkida rünnete tüüpidest, siis kõige levinuimad on teenustõkestusrünnakud, kus kelmid teevad kodulehtede pihta nii palju päringuid, et leht kukub kokku. Selliseid ründeid tehtud aastal 2020 kokku kolm, aastal 2021 oli neid üheksa ning aastal 2022 on hinnatud, et see arv jääb samale tasemele,» ütles Uusjärv finantsinspektsiooni (FI) veebisaates.

Tüüpilised rünnakud on Uusjärve sõnul ka niinimetatud lunaraharünnakud. «Neid statistikas nii palju pole, kuid pahalane saadab sel juhul e-maili, millega on kaasas manus, millele klikkides arvutis olevad failid krüpteeritakse ja muudetakse loetamatuks. Selliseid ründeid oli näha Ukraina sõja alguses. Selleks, et failid taas lahti saada, küsib pahalane lunaraha,» selgitas küberturvalisuse ekspert. Uusjärv pani inimestele südamele, et arvutis olevaid andmeid tuleb alati varundada välistele kõvaketastele ja mujale.